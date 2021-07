Ainda sem o goleador Harry Kane à disposição, os 'spurs' construíram o resultado no primeiro tempo, com golos do sul-coreano Son, aos 11 minutos, do brasileiro Lucas Moura, aos 14, e de Dele Alli, aos 38.

No domingo, na estreia ao comando dos londrinos, Nuno Espírito Santo tinha visto a sua equipa ceder um empate 1-1 diante do Leyton Orient, que também alinha na League Two, o quarto escalão.

Até à estreia na Premier League, marcada para 15 de agosto, frente ao campeão Manchester City, o Tottenham tem mais três jogos de preparação agendados, com MK Dons, em 28 de julho, Chelsea, em 04 de agosto, e Arsenal, em 08 de agosto.

