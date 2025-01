Face ao duo veterano formado pelo croata Nikola Mektic, de 36 anos, e o neozelandês Michael Venus, de 37 anos, ambos especialistas em pares, os portugueses conseguiram conquistar o primeiro 'set' no tie--break por 7--6 (7--3).

O segundo parcial também começou equilibrado, mas Borges e Cabral conseguiram quebrar o serviço dos rivais e vencer os últimos três jogos para vencer por 6--3 e fechar o encontro em uma hora e 20 minutos.

Na segunda ronda, os portugueses vão enfrentar os vencedores do encontro entre o par composto pelo indiano N.Sriram Balaji e o mexicano Miguel Reyes-Varela e o duo formado pelo holandês Robin Haase e o cazaque Aleksandr Nedovyesov.

Além do quadro de pares, o número um nacional Nuno Borges continua em prova na competição individual, onde vai defrontar, na terceira ronda o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro jogador mundial.

O maiato, de 27 anos, 33.º classificado do ranking ATP, tornou-se em 2024 no primeiro tenista português a alcançar os oitavos de final no Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

O outro português, Jaime Faria, perdeu na quarta-feira, na segunda ronda, frente ao recordista de títulos do Grand Slam e de cetros no Open da Austrália, o sérvio Novak Djokovic, por 6-1, 6-7 (4-7), 6-3 e 6-2.

