No Estádio do Dragão, Almeida, de 47 anos e que pertence à Associação de Futebol do Algarve, vai ser auxiliado no relvado por André Campos e Pedro Felisberto, com Vítor Ferreira como quarto árbitro.

Para o primeiro clássico da temporada, Hugo Miguel terá o papel de videoárbitro, com Tiago Martins como assistente.

LG // NFO

Lusa/fim