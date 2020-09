Menos de duas semanas após ser desqualificado no Open dos Estados Unidos, por, numa reação intempestiva, acertar, involuntariamente, com uma bola numa juíza de linha, o atleta voltou a perder a calma no triunfo por 6-3, 4-6 e 6-3 sobre o alemão Dominik Koepfer.

Quando, no segundo 'set', perdeu o serviço e permitiu o 3-3, uma reação de raiva levou-o a bater com a raquete no barro vermelho, danificando-a irremediavelmente e levando árbitro a dar-lhe uma advertência.

Djokovic já parecia frustrado no jogo anterior, quando olhou para o árbitro questionando a sua decisão de repetir um ponto.

Na segunda-feira, o líder do 'ranking' assumiu ter aprendido uma "grande lição" no Open dos Estados Unidos e reconheceu que algumas "explosões" fazem parte do seu "tipo de personalidade".

Djokovic, que procura o quinto título em Roma, vai defrontar agora Casper Ruud, que afastou o favorito local, o italiano Matteo Berrettini por 4-6, 6-3 e 7-6 (5) e tornou-se no primeiro norueguês a atingir as meias-finais de um torneio Masters 1000.

O nove vezes campeão da Roma, o espanhol Rafael Nadal, segundo do 'ranking' ATP, enfrentará o argentino Diego Schwartzman na meia-final.

Apesar de ainda não terem sido admitidos adeptos no torneio, o ministro do desporto italiano disse na sexta-feira que serão permitidos 1.000 adeptos nas meias-finais e finais no pitoresco estádio Pietrangeli.

No torneio feminino, a campeã Simona Halep, segunda do 'ranking' WTA, chegou às semifinais quando a adversária do Cazaquistão, Yulia Putintseva, abandonou o jogo devido a uma lesão na parte inferior das costas.

Halep, que perdeu duas finais consecutivas em Roma para Elina Svitolina, em 2017 e 2018, vai defrontar a espanhola Garbine Muguruza, duas vezes vencedora de 'Grand Slam', que bateu a bielorrussa Victoria Azarenka, vice-campeã do Open dos Estados Unidos, por 3-6, 6-3 e 6-4.

