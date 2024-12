Após uma primeira parte mais equilibrada, que terminou com 13-12 a favor das norueguesas, as pupilas de Thorir Hergeirsson mudaram o encontro e confirmaram o seu favoritismo no segundo tempo, impondo a sua maior eficácia defensiva e ofensiva, que resultou nos expressivos oito golos de diferença.

Henny Ella Reistad destacou-se como a melhor marcadora da partida, com oito tentos, seguida pelos seis da compatriota Emilie Hovden, enquanto nas dinamarquesas as mais concretizadoras foram Anne Hansen e Mie Hojlund, ambas com cinco tentos.

O islandês Thorir Hergeirsson já tinha levado a seleção feminina da Noruega a dois títulos olímpicos, três mundiais e agora a seis europeus.

Na luta pelo terceiro lugar, a Hungria venceu a França, por 25-24, depois de liderar já por 13-12 ao intervalo, num desafio em que brilhou Katrin Klubjer, com nove tentos.

No ranking global, a Noruega somou o 10.º título europeu, enquanto a Dinamarca tem três, França, Hungria e Montenegro um.

Portugal, que participou na competição pela segunda vez, integrou o Grupo C, tendo perdido com a França, Polónia e Espanha, o que lhe valeu o 22.º lugar.

