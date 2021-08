No Shiokaze Park, a dupla norueguesa formada por Anders Mol e Christian Sorum garantiu o lugar mais alto do pódio, após vencer os russos Oleg Stoyanovskiy e Viacheslav Krasilnikov pelos parciais de 21-17 e 21-18, num embate que durou 40 minutos.

A medalha de bronze foi para o Qatar, para a equipa de Cherif Younousse e Ahmed Tijan, que bateu a Letónia (Edgars Tocs e Martins Plavins) por 2-0, com 21-18 e 21-12, em 41 minutos de partida.

Na sexta-feira, foi a vez dos Estados Unidos conquistarem o torneio feminino, com April Ross, de 39 anos, a assegurar o seu primeiro ouro e terceira medalha no total, depois do bronze no Rio2016 e da prata em Londres2012.

Na capital japonesa, Ross fez desta vez dupla com Alix Klineman e bateu as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy, com os parciais de 21-15 e 21-16.

Na partida pelo terceiro lugar, a dupla da Suíça, composta por Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich venceu Tina Graudina e Anastasija Kravcenkova, da Letónia, por 21-19 e 21-15.

A Letónia despede-se do voleibol de praia de Tóquio2020 sem qualquer medalha, depois de ter falhado a conquista do bronze tanto no torneio masculino como no feminino.

Quadro de medalhas no voleibol de praia:

Masculino:

Ouro: Noruega

Prata: Comité Olímpico da Rússia

Bronze: Qatar

Feminino:

Ouro: Estados Unidos

Prata: Austrália

Bronze: Suíça

LG // AJO

Lusa/fim