Larry Gordon, de 33 anos e 1,96 metros, chega ao FC Porto depois de uma época em que representou o Hapoel Eilat, equipa que disputa a principal Liga de Israel, e o BC CSU Sibiu, da Roménia.

"É um jogador com muito talento ofensivo, atirador de três pontos, forte no um para um, de frente e de costas para o cesto, sendo também capaz de contribuir de maneira muito fiável nos apartados defensivos do jogo", considerou o treinador Moncho López.

Ainda de acordo com o treinador, o extremo norte-americano "é um jogador multidimensional, capaz de jogar em várias posições" e salientou a sua "carreira consistente na Europa, com passagens por Holanda, Áustria e Alemanha".

Moncho López, que começa assim a 'arrumar' a casa dos 'dragões' para a próxima época, realçou ainda a participação de Larry Gordon na VTB (Liga do Norte de Europa), na equipa Astana Basketball Club.

Formado na Universidade Cal Poly Pomona, na Califórnia, Larry Gordon é o melhor ressaltador e o segundo melhor marcador da história desta instituição norte-americana.

A carreira profissional de Larry Gordon começou em 2009/10 na Holanda, ao serviço do Landstede Basketbal, clube pelo qual registou médias de 14 pontos, 8,1 ressaltos, 1,8 assistências e 1,2 roubos de bola por jogo.

Em 2012, Larry Gordon seguiu para a Alemanha para representar o Phoenix Hagen e por lá ficou até 2015, mudando-se depois para o também alemão Eisbären Bremerhaven.

Em 2016, voou para a Coreia do Sul e assinou pelo Busan KT Sonicboom, mas, no mesmo ano, regressou à Alemanha para jogar no SC Rasta Vechta. Em 2017, seguiu para o Astana, clube do longínquo Cazaquistão que disputa a Liga VTB.

Depois da experiência no Astana, Larry Gordon voltou uma vez mais à Alemanha e vinculou-se ao Gießen 46ers, equipa que disputa a Bundesliga. Em 34 jogos, teve médias de 11 pontos, 5,8 ressaltos e 1,9 assistências, saindo em julho de 2019 para o Hapoel Eilat (Israel) e, posteriormente, em março de 2020, para o BC CSU Sibiu (Roménia).

APS // AMG

Lusa/Fim