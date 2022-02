O vice-campeão olímpico em Tóquio2020, atrás do sueco Armand Dulantis, venceu a etapa do Perche Elite Tour, impondo-se ao francês Renaud Lavillenie, medalha de ouro em Londres2012, que iniciou a temporada com 5,81 metros.

O salto obtido hoje por Chris Nilsen, de 24 anos, é o segundo melhor do ano, superado em apenas um centímetro pelo alcançado na sexta-feira, em Berlim, por Duplantis, que fixou em 6,18 o recorde do mundo.

