Pinão cumpriu os 70,2 quilómetros da corrida em 1:50.09 horas, a perto de seis minutos do vencedor, o francês Arthur Bauchet, acabando como segundo no pelotão que chegou depois de uma fuga que se formou no início.

Antes, tinha sido 15.º na corrida de contrarrelógio, enquanto Flávio Pacheco, na classe H4, somou um oitavo lugar na prova de fundo e um 10.º no 'crono'.

"O balanço é positivo. Estas Taças do Mundo são sempre importantes para competir ao mais alto nível, tendo sempre em vista o campeonato do Mundo de agosto. O que fizeram deixa-os mais confiantes", declarou o selecionador nacional, José Marques, citado pela federação.

SIF // VR

Lusa/fim