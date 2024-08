O longo 'jejum' de duas décadas foi finalmente interrompido por Lyles, o campeão mundial em título, creditado em 9,79 segundos, o mesmo tempo atribuído ao jamaicano Kishane Thompson, líder mundial do ano, numa chegada não percetível a olho nu, com a diferença mínima somente visível no 'photo-finish'.

Lyles até começou pior, mas embalou bem a partir dos 60 metros e conseguiu mesmo o ouro por na meta atirar melhor o corpo para a frente.

Após o domínio avassalador do jamaicano Usain Bolt e da surpresa que foi o italiano Marcel Jacobs, há três anos, os norte-americanos voltam, finalmente, a dominar a 'prova rainha' da pista no atletismo olímpico.

Fred Kerley, dos Estados Unidos, foi muito próximo terceiro, em 9,81, menos um centésimo que o sul-africano Akani Simbine, que bateu recorde nacional.

Jacobs, recordista europeu, foi quinto, em 9,85, o seu melhor do ano, cortando a meta à frente de Letsile Tebogo, do Botsuana (9,86), Kenneth Bednarek, dos Estados Unidos (9,88), e Olique Seville, da Jamaica (9,91), numa corrida de grande nível em que todos desceram dos 10 segundos.

