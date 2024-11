Quando a prova avança das Baleares para Cabo Verde, Lunven tinha, pelas 19:00 horas, uma vantagem de duas milhas marítimas sobre Sam Goodchild (Vulnerable) e 20 sobre Yoann Richomme (Paprec Arkea).

Lunven está a 22.895,29 milhas marítimas da meta, Sam Goodchild está a 2,48 milhas dele e Richomne a 20,19. No quarto lugar, Jérémie Beyou (Charal) está a 22,52 e em quinto Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) segue a 37,22.

Na segunda-feira, Lunven esteve em foco ao passar sozinho a oeste do Cabo Finisterra, em 38.º, para depois tirar todo o partido das condições que encontrou e percorrer em 24 horas 546,60 milhas marítimas (1.101 quilómetros).

Atualmente, as condições de vento não são as melhores para as embarcações da frente, com 20 a 25 nós, enquanto nas mais atrás conta com 30 nós, o que deve permitir alguma diminuição das diferenças, na passagem por Cabo Verde.

Hoje, ainda não havia desistências entre as 40 embarcações inscritas, mas muitos skippers estavam em claras dificuldades, como é o caso de Malouin Maxime Sorel (V and B-Monbana -Mayenne), 36.º após perder a rota na passagem pela Madeira, procurando uma zona sem vento para conseguir reparar o mastro, mesmo ferido no tornozelo.

