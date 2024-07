Num 'crono' corrido à chuva, Nelson Oliveira conseguiu o seu segundo diploma olímpico (resultados entre o quarto e o oitavo lugar), ao repetir o sétimo lugar conseguido no Rio2016, com Rui Costa a ser 25.º.

O maior especialista português do contrarrelógio concluiu os 32,4 quilómetros do percurso em 37.43 minutos, a 1.31 do belga Remco Evenepoel, que juntou o título olímpico ao de campeão do mundo, depois de bater o italiano Filippo Ganna, por 14 segundos, e o compatriota Wout van Aert, por 25.

Naquela que não é a sua principal especialidade, Rui Costa terminou na 25.ª posição, a 02.48 minutos, com os dois ciclistas portugueses a regressarem à estrada em 03 de agosto, para disputarem a prova de fundo.

Quinta em Tóquio2020, a judoca Catarina Costa, sétima do mundo, ficou a um triunfo de somar o seu segundo diploma olímpico, mas acabou por ser derrotada pela paraguaia Gabriela Narváez (60.ª).

Depois de se ter estreado com um triunfo sobre a alemã Katharina Menz (25.ª), Catarina Costa foi surpreendida pela antepenúltima judoca entre as 31 inscritas na categoria mais leve do judo feminino, caindo já no 'golden score', ao sofrer um ippon aos 01.22 minutos do prolongamento.

A chuva afetou e muito o primeiro dia oficial de competições de Paris2024, com a prova de street a ser adiada para segunda-feira, algo que o skater português Gustavo Ribeiro temia, mantendo-se a hora de arranque, às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), com a final às 17:00.

Também o torneio de ténis foi condicionado pela chuva, uma vez que apenas se realizaram os encontros nos dois campos com teto amovível, com Nuno Borges a ver o seu encontro com o argentino Mariano Navone adiado para domingo.

No equestre, Manuel Grave terminou no 59.º lugar a prova de dressage do concurso completo de equestre dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao concluir com 40,90 pontos de penalização.

Montado em Carat de Bremoy, Grave, que faz a sua estreia em Jogos Olímpicos, terá agora de tentar recuperar do domingo, no 'cross-country', para conseguir chegar aos 20 primeiros lugares, que dão acesso à derradeira prova de saltos, na segunda-feira.

Jieni Shao, 51.ª do ranking mundial, foi a primeira portuguesa em prova no ténis de mesa, derrotando a luxemburguesa Sarah de Nutte (91.ª), pelos parciais de 11-7, 11-9, 5-11, 7-11, 11-8 e 11-5, em 52 minutos, para garantir a sua melhor prestação de sempre em Jogos Olímpicos à terceira presença, depois do 33.º lugar no Rio2016 e em Tóquio2020.

