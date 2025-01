Na sexta-feira, no regresso da equipa liderada por Joe Mazzulla às vitórias, o poste internacional português consegui sete pontos, com três ressaltos e uma assistência, depois de ter começado o encontro no banco.

Jayson Tatum, com 30 pontos e seis ressaltos, e Kristaps Porzingis, com 23 pontos e quatro ressaltos, estiveram em destaque nos Boston Celtics, que seguem no segundo lugar da Conferência Leste (29 vitórias e 12 derrotas), atrás dos Cleveland Cavaliers (34-6).

Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.

Em 2024/25, Queta conta 33 encontros na fase regular, com médias de 5,3 pontos, 4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento e 0,6 assistências, em 14,8 minutos.

O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro e, até agora, único português a jogar na competição.

