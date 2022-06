No 59.º encontro entre ambos, o número cinco mundial confirmou a sua supremacia na terra batida parisiense, onde já se sagrou campeão em 13 ocasiões, impondo-se ao campeão em título por 6-2, 4-6, 6-2 e 7-6 (7-4), em quatro horas e 12 minutos.

Nadal, recordista de títulos do 'Grand Slam' (21) e vencedor do Open da Austrália deste ano, apurou-se pela 15.ª vez para as 'meias' em Paris, indo defrontar o alemão Alexander Zverev, que hoje afastou o também espanhol Carlos Alcaraz.

