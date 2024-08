Sarah Sjöström, de 30 anos, terminou a prova com o tempo de 23,71 segundos, superando a australiana Meg Harris por 26 centésimos e a chinesa Yufei Zhang por 49 centésimos, nadadoras que levaram a prata e o bronze, respetivamente.

A sueca, recordista mundial e olímpica dos 50 livres, confirmou o estatuto de 'rainha da velocidade', depois de também ter vencido a prova olímpica dos 100 metros livres.

Esta foi a sexta medalha olímpica de Sarah Sjöström, depois do ouro nos 100 mariposa no Rio2016, além da prata nos 200 livres e bronze nos 100 livres, também no Brasil, e prata nos 50 metros livres em Tóquio2020.

