O mais recente elemento da natação lusa apurado para Tóquio2020 terminou em quinto a sua série, com o tempo de 4.17,22 minutos, correspondente ao nono melhor registo entre os 27 nadadores participantes, pelo que falhou por um lugar a presença na final.

No sábado, José Paulo Lopes reconfirmou os mínimos para o Japão na final dos 800 metros livres, ao terminar em sexto, com 7.52,68 minutos, menos 13 centésimos do que o tempo registado na qualificação, estabelecendo novo recorde nacional.

José Paulo Lopes aumentou para seis o número de nadadores lusos com marcas de qualificação para Tóquio2020, juntando-se a Gabriel Lopes e Alexis Santos, ambos nos 200 metros estilos, a Tamila Holub e Diana Durães, ambas nos 1.500 metros livres, e a Ana Catarina Monteiro, nos 200 metros mariposa.

A nadadora Diana Durães, que estava previsto nadar no último dia dos Europeus, desistiu de participar na qualificação dos 400 metros livres.

O apuramento de José Paulo Lopes para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano devido à covid-19, com recorde nacional, acabou por constituir o feito mais relevante da comitiva lusa.

Francisco Santos e João Costa também estiveram em evidência nos Europeus de Budapeste, ao estabelecerem novos recordes nacionais na mesma distância de 100 metros costas, em séries sucessivas da fase de qualificação.

João Costa fixou a nova marca em 54,70 segundos, retirando dois centésimos ao recorde estabelecido momentos antes por Francisco Santos, com 54,72, menos quarenta e três centésimos do que o máximo anterior.

Alexis Santos também bateu o recorde nacional dos 50 metros costas, que já lhe pertencia, ao cumprir a distância em 25,28 segundos, superando por 14 centésimos o anterior máximo.

Depois de ter obtido a terceira melhor marca das semifinais dos 1.500 metros livres, com o tempo de 16.15,50 minutos, que deixava tudo em aberto para a luta pelas medalhas, Tamila Holub terminou em oitavo a final, com 16.32,20.

Portugal esteve representado por 16 nadadores nos Campeonatos da Europa, que hoje terminam em Budapeste, onde surgiu com o objetivo concretizado de chegar às finais e de conseguir aumentar as presenças nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

