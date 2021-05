José Paulo Lopes, que na sexta-feira obteve mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano devido à pandemia de covid-19, nadou a distância em 7.52,68 minutos, ficando a 10,07 segundos do vencedor, o ucraniano Mykhaylo Romanchuk (7.42,61).

Os italianos Gregorio Paltrinieri, com 7.43,62 minutos, e Gabriele Detti, com 7.46,10, terminaram nas segunda e terceira posições do pódio dos 800 metros livres, respetivamente.

O penúltimo dia dos Europeus contou ainda com a presença de Miguel Nascimento, que terminou em oitavo a sua série dos 50 metros livres, com o tempo de 22,46 segundos, tendo registado a 27.ª marca entre 69 nadadores e falhado o acesso às semifinais.

José Paulo Lopes aumentou para seis o número de nadadores lusos com marcas de qualificação para Tóquio2020, juntando-se a Gabriel Lopes e Alexis Santos, ambos nos 200 metros estilos, a Tamila Holub e Diana Durães, ambas nos 1.500 metros livres, e a Ana Catarina Monteiro, nos 200 metros mariposa.

