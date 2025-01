O triunfo dos 'alvinegros', que voltaram às vitórias três jogos depois, foi construído ainda na primeira parte, por Teodora, aos 17 minutos, e por Zé Vítor, aos 44, frente a um FC Porto que falhou assim a possibilidade de fechar a primeira volta no primeiro lugar, desaproveitando o empate do Sporting em Guimarães e a derrota do Benfica na receção ao Sporting de Braga.

Com este triunfo, o Nacional fecha a primeira volta no 13.º ugar, com 16 pontos, enquanto o FC Porto é segundo, com 40, a um do comandante Sporting.

VR // VR

Lusa/fim