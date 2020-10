A formação insular conta cinco pontos, menos um do que Marítimo, FC Porto e Benfica, que hoje recebe o Farense, e menos dois do que o Santa Clara, mantendo-se sem derrotas no regresso ao principal escalão.

O Belenenses SAD somou o primeiro empate na prova, ocupando o oitavo lugar, com quatro pontos, em igualdade com Moreirense, Vitória de Guimarães e Gil Vicente, que tem menos um jogo.

