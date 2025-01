"Vamos apanhar o melhor FC Porto da época, que está a partilhar a liderança do campeonato [com o Sporting] e que vem motivado ao Estádio da Madeira. Portanto, contamos com um FC Porto na sua máxima força", referiu o técnico, na conferência de antevisão à partida de sexta-feira, com início marcado para as 18:00.

Depois da goleada sofrida perante o Sporting (6-1) e da derrota frente ao Benfica (2-0), Tiago Margarido lembra que a equipa tem "apresentado melhorias" com o decorrer da temporada, acrescentando que já se notaram "apontamentos interessantes" na receção aos 'encarnados'.

"Penso que estamos numa senda de consolidação do nosso processo e acreditamos que estamos ainda mais preparados para defrontar, na minha opinião, o melhor FC Porto da época, porque acabou de ascender à liderança. Contamos com essas dificuldades, obviamente, mas estamos preparados", frisou.

O técnico, de 35 anos, garantiu que os madeirenses não vão mudar nada em relação ao que costumam fazer, preferindo salientar o "desafio de medir forças com um grande de Portugal".

"O FC Porto tem um ataque posicional muito agressivo e coloca muitos jogadores na frente, com dois jogadores a dar largura máxima ao campo. Portanto, contamos com um FC Porto que se vai expor muito no seu processo ofensivo. Obviamente que trabalhamos o nosso processo defensivo a contar com essas dificuldades que nos possam criar, mas também criam bastante espaço naquilo que é a possibilidade de saída para a transição e vamos estar focados nisso", notou.

O Nacional sente-se prejudicado e admite avançar com uma exposição para o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, sendo que Tiago Margarido preferiu manter o foco em "treinar a equipa", garantindo que também os jogadores estão apenas preocupados em jogar.

"Dentro do nosso grupo temos uma máxima que é a de focarmo-nos naquilo que controlamos. A arbitragem é algo que nós não controlamos. O clube tomou uma posição em função daquilo que têm sido os últimos jogos e, até, alguns no início, em que fomos prejudicados. O clube já tomou a sua posição e nós só falamos a uma voz", esclareceu.

O avançado camaronês Joel Tagueu, que assinou em dezembro e já tem vindo a treinar integrado com o plantel, "acrescenta características diferentes", mas dificilmente será opção para a receção aos 'azuis e brancos', segundo o técnico.

"Como é uma nova inscrição, há uma série de documentos que estão dependentes de ele conseguir estar inscrito até à hora do jogo, portanto será uma dúvida até ao apito inicial", explicou.

Ainda a recuperar de problemas físicos, os avançados Rúben Macedo e Nigel Thomas são 'baixas' para este encontro, assim como o médio Miguel Baeza, que não tem data prevista para voltar à competição.

O Nacional, 15.º classificado, com os mesmos 13 pontos do Farense (16º), recebe na sexta-feira o FC Porto, segundo, em igualdade pontual com o líder Sporting, ambos com 40 pontos, em jogo com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

RYFA // MO

Lusa/Fim