Com a saída de Luís Freire e a entrada de Machado, o Nacional, 16.º classificado, com os mesmos pontos de Boavista (17.º) e Marítimo (18.º e último), vai tentar por fim a uma série 'negra' de seis derrotas consecutivas, frente a um Portimonense que está no 13.º lugar, apenas dois pontos acima da zona de despromoção, e que vem que dois desaires seguidos.

Manuel Machado, de 65 anos, regressa à I Liga após quatro anos de ausência, desta vez para comandar pela quarta vez o Nacional da Madeira, depois de também ter passado por Arouca, Moreirense, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e Académica.

O encontro de hoje, entre as equipas madeirense e algarvia, tem início agendado para as 20:30.

Nesta ronda, o líder Sporting joga na segunda-feira, no campo do Moreirense, enquanto o FC Porto, segundo classificado, recebe no sábado o Santa Clara, e o Benfica, terceiro posicionado, defronta na segunda-feira o Marítimo.

Programa da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 02 abr:

Nacional -- Portimonense, 20:30

- Sábado, 03 abr:

Rio Ave - Gil Vicente, 18:00

FC Porto - Santa Clara, 20:30

- Domingo, 04 abr:

Belenenses SAD -- Boavista, 15:00

Vitória de Guimarães -- Tondela, 17:30

Famalicão - Paços de Ferreira, 20:00

- Segunda-feira, 05 abr:

Farense - Sporting de Braga, 18:45

Benfica -- Marítimo, 19:00

Moreirense -- Sporting, 21:00

LG // RPC

Lusa/fim