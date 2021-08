"Honestamente, não parece um jogo da Liga Conferência Europa. Quando esta competição foi criada, ficou a ideia de que não iria incluir equipas de topo. No entanto, este é um jogo ao nível da Liga Europa ou até mesmo da Liga dos Campeões", afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da primeira mão do 'play-off', marcada para quinta-feira.

A visita ao reduto da formação turca marca o primeiro encontro oficial de José Mourinho à frente do emblema romano, que na temporada passada ficou-se pelo sétimo lugar da Serie A.

"A Roma e o Trabzonspor participaram na Liga dos Campeões em anos recentes. É uma pena que na próxima semana [após o jogo da segunda mão], uma destas equipas tenha de ficar fora da competição, porque são duas equipas de qualidade", observou.

Com pouco mais de um mês de trabalho nos 'giallorossi', Mourinho destacou "a vontade de todos os elementos do clube em trabalharem e evoluírem", e considerou que "há potencial e espaço para melhorar os resultados alcançados nos últimos anos".

Apesar de elogiar "a história e a qualidade do plantel do Trabzonspor, com jogadores muito experientes", Mourinho assumiu a clara vontade de "vencer os dois jogos" do 'play-off', primeiro em Trabzon e, na próxima semana, em Roma.

"Vamos fazer de tudo para ganhar ambos os jogos e não apenas no agregado da eliminatória. Não podemos entrar em campo amanhã [quinta-feira] a pensar que depois poderemos resolver as coisas no Olímpico. Queremos ganhar amanhã", vincou.

Trabzonspor e Roma jogam na quinta-feira, a partir das 18:30 (hora de Lisboa), em Trabzon, na Turquia.

