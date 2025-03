O treinador italiano considerou o Vitória "uma equipa forte", mas assegurou que o Moreirense "está preparado" para vencer o dérbi de Guimarães, no domingo.

Se assim for, a equipa de Moreira de Cónegos passa a somar 34 pontos, mas o técnico considera ser "muito difícil encontrar um número certo" que garanta a manutenção.

"Com certeza que não chegamos ao nosso objetivo, temos que continuar a pontuar e a ganhar jogos", afirmou.

O Moreirense vem de bater, em casa, o Boavista (1-0) e, nos três jogos em que orientou os 'cónegos', Cristiano Bacci somou sempre pontos (mais dois empates), enquanto o Vitória de Guimarães soma três triunfos consecutivos no campeonato.

"As vitórias dão sempre confiança no trabalho do dia-a-dia. Fizemos duas semanas de bom trabalho, a equipa está a melhorar, mas ainda tem margem para melhorar mais na fase final e temos que continuar assim", disse.

Na perspetiva de estarem muitos adeptos do adversário no recinto do Moreirense, Cristiano Bacci garantiu que a sua equipa estará "focada" e frisou gostar de "dar resposta no campo e não antes do jogo".

O treinador disse ainda não gostar das paragens no campeonato, porque se define como "um tipo competitivo e, quando não há jogos, é mais difícil", mas no geral admitiu ter sido uma interrupção "positiva" para trabalhar o seu "conceito de jogo".

Ivo Rodrigues, "um jogador importante", como admitiu o treinador, já pode ser opção depois de cumprir um jogo de castigo e deve entrar diretamente para o 'onze', enquanto Guilherme Schettine recuperou da lesão e está apto.

Moreirense, 10.º classificado, com 31 pontos, e Vitória de Guimarães, sexto, com 41, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, num jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

GYS // MO

Lusa/Fim.