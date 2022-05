Com a formação vizelense em inferioridade numérica desde os três minutos, por expulsão de Ivanildo, o Moreirense chegou à goleada com golos de Sorri Mané, aos oito, Artur Jorge, aos 16, Derik, aos 30, e Yan Matheus, aos 66, mantendo-se na luta pela 13.ª presença no principal escalão, que disputou pelo oitavo ano seguido, enquanto Marcos Paulo reduziu para os vizelenses, aos 90+3.

O Moreirense termina o campeonato com 29 pontos, na 16.ª e na antepenúltima posição, lugar de 'play-off' com o terceiro colocado da II Liga, relegando o Tondela, que hoje empatou em casa 2-2 frente ao Boavista, para o 17.º e penúltimo lugar, com 28, mais dois do que o igualmente despromovido Belenenses SAD.

O Vizela terminou a segunda temporada na I Liga no 14.º lugar, com 33 pontos.

