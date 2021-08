Em jogo da segunda jornada do grupo B da competição, disputado no Luzhniki Beach Soccer Stadium, em Moscovo, Moçambique venceu com golos de Figo aos seis, 22, 29 e 34 minutos, enquanto pelos Emirados marcaram Hassan Ali, aos nove, e Beshr, aos 37.

Na primeira jornada, em que perdeu 8-4 diante de Espanha, Figo, cuja alcunha evoca o antigo internacional português, também já tinha marcado três dos quatro golos da equipa, com o jogador a assumir-se como o grande destaque na equipa africana.

O triunfo de hoje deixa Moçambique com três pontos no grupo B, com Espanha a ter também três, mas menos um jogo -- hoje ainda defronta o Taiti -, e os Emirados Árabes Unidos dois, resultantes de uma vitória já no prolongamento na primeira ronda.

Na última jornada do grupo, que apura os dois primeiros para os quartos de final, Moçambique vai defrontar na segunda-feira o Taiti.

No Mundial, a seleção portuguesa, campeã em título, estreou-se na sexta-feira no grupo D com um triunfo por 5-3 diante de Omã.

