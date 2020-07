Miguel Oliveira "entusiasmado" com o regresso às pistas no Mundial de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se hoje "entusiasmado" com o regresso às pistas no Mundial de MotoGP, cuja primeira prova da temporada 2020 se realiza no domingo, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera.