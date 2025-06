Miguel Oliveira, que partiu da 18.ª posição da grelha, foi tocado por outro piloto após o arranque e acabou por embater no japonês, que caiu.

O português da Prima Pramac Yamaha foi reparar algum dano na mota e regressou à corrida no último lugar, com uma volta de atraso, mas regressaria às boxes na 10.ª das 26 voltas previstas, consumando o abandono, o segundo da temporada, depois de já ter desistido no Grande Prémio da Argentina, abalroado pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati).

Essa desistência custou-lhe mesmo a participação nas três corridas seguintes, no Texas, no Qatar e em Espanha, devido a uma lesão nos ligamentos no ombro esquerdo contraída na queda na corrida argentina.

À partida para a corrida de hoje era 22.º da classificação de pilotos, com seis pontos.

AGYR // JP

Lusa/Fim