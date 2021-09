Num dia em que o vento oeste soprou com intensidade e dificultou a tarefa dos 132 jogadores em prova, o profissional do Belas Clube de Campo conseguiu lidar bem com as condições climatéricas e, graças a uma exibição muito afinada, assinou quatro 'birdies' (uma abaixo do Par), nos buracos 1, 6, 7 e 16, e dois 'bogeys' (uma acima), no 4 e 10, para integrar o grupo que partilha o 24.º lugar da classificação.

"Foi uma ótima sensação. Acho que foi o dia em que bati melhor em toda a minha vida. Ao nível de 'ball striking' foi perfeito. Estive sempre no controlo durante todo o jogo, podia ter feito menos pancadas, mas também podia ter feito mais, é verdade, mas sinto que foi um bom resultado para começar", avançou Miguel Gaspar, após ter conquistado há cerca de dez dias o primeiro troféu da temporada, no quarto torneio do Circuito da Federação Portuguesa de Golfe (FPG).

Entre a 'armada' nacional presente no evento pontuável para o Challenge Tour, dotado de 200 mil euros em prémios monetários, Pedro Figueiredo, uma das principais figuras da lista de inscritos, também não defraudou expectativas e igualou o resultado de Gaspar.

O jogador do European Tour, que aproveitou a semana da Ryder Cup para apoiar o torneio, organizado pela FPG em parceria com o Challenge Tour, foi muito consistente e, na sequência de três 'birdies' (nos buracos 7, 12 e 15) e um 'bogey' (5), colocou-se a apenas à distância mínima do 'top 15'.

"Senti-me bem, joguei muito bem do 'tee' ao 'green' e acho que o resultado até podia ter sido melhor. Mas duas abaixo acaba por não ser um mau resultado. Esteve muito vento, sobretudo nos primeiros nove buracos, depois acalmou e consegui fazer dois 'birdies' para acabar. É uma volta positiva para começar o torneio", frisou aquele que foi 18.º classificado há um ano, quando o Open de Portugal pontuou para o Challenge Tour e European Tour.

Além de Gaspar e Figueiredo, apenas Tomás Bessa não perdeu nenhuma pancada para o traçado do Royal Óbidos, tendo registado um 'score' inicial de 71 'shots', e figurando no 40.º posto da tabela classificativa.

Já Vitor Lopes, o melhor português no Open de Portugal em 2020, ao terminar na sétima posição, Ricardo Melo Gouveia, número dois na 'Corrida para o Dubai', e o amador Vasco Alves cumpriram o Par do campo, num dia em que Daan Huizing, dos Países Baixos, assinou uma estreia sem falhas e assumiu a liderança, com 63 pancadas, nove abaixo do Par.

