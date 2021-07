"O Standard Liège agradece calorosamente a Michel Preud'homme pelo seu envolvimento nas últimas três temporadas", refere o clube, em comunicado, no dia em que terminou o contrato.

Preud'homme, de 62 anos, foi internacional pela Bélgica em 58 ocasiões e estreou-se como treinador no Standard Liège em 2001, numa primeira presença no clube, após ter encerrado uma carreira de 22 anos, que passou pelo Benfica entre 1994/95 e 1998/99.

Enquanto jogador do Standard Liège, Preud'homme venceu duas ligas belgas, duas Taças da Bélgica e duas Supertaças, após o que ergueu a Supertaça Europeia, defendendo as cores do Malines (1988) e uma Taça de Portugal (1995/96), pelo Benfica.

