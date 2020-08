"Temos o prazer de anunciar que o teste covid-19 a Sergio Pérez foi negativo. A Federação Internacional do Automóvel (FIA) confirmou que pode reintegrar o 'paddock' da Fórmula 1 e que participará na corrida com a equipa este fim de semana", escreveu a Racing Point, na sua conta oficial no Twitter.

Pérez foi o primeiro piloto de Fórmula 1 a testar positivo ao novo coronavírus, antes do Grande Prémio da Grã-Bretanha, quarta prova do Mundial, tendo sido substituído pelo alemão Nico Hulkenberg nessa corrida e na seguinte, também disputada em Silverstone, em Inglaterra.

