O oito vezes Bola de Ouro inaugurou o marcador aos 11 minutos, marcou um canto na direita para o desvio vitorioso de cabeça do espanhol Sergio Busquets, aos 39, e fechou a contagem aos 81, na transformação de uma grande penalidade.

A formação de Miami chegou ao quinto triunfo, em 10 jogos, depois de ter começado, praticamente, a perder, já que o Nashville se adiantou logo aos dois minutos, num autogolo do argentino Franco Neri, após um canto.

Na classificação, o conjunto comandado pelo argentino Tata Martino lidera a Conferência Este, com 18 pontos, em 10 encontros, contra 16 de New York Red Bulls e 15 de Cincinnati, ambos com menos um encontro disputado.

Quanto aos melhores marcadores, Messi ascendeu ao segundo lugar, com sete golos, mais um do que o uruguaio e seu companheiro de equipa Luis Suárez e menos um do que o colombiano Cristian Arango, do Real Salt Lake.

PFO // PFO

Lusa/Fim