Ainda não eram 14:00 (13:00 em Lisboa) quando o autocarro da seleção nacional surgiu perante os adeptos que esperavam para ver a comitiva lusa, que pouco antes tinha aterrado no sul de Espanha, proveniente de Budapeste, na Hungria, onde esteve instalada desde o arranque do Europeu.

Cristiano Ronaldo foi, como esperado, o mais acarinhado, a par de alguns jogadores do Sporting e do diretor da Federação Portuguesa de Futebol João Vieira Pinto, que foi mesmo apelidado de "João Leão Pinto", em referência à passagem do antigo internacional luso pelo clube de Alvalade.

A partir das 17:30 (16:30), o selecionador Fernando Santos e um jogador a designar vão falar à comunicação social em conferência de imprensa remota, que antecede a derradeira sessão de treino de adaptação ao relvado do Estádio La Cartuja, em Sevilha, palco do duelo dos 'oitavos'.

O apronto no relvado terá início às 18:30 (17:30) e os primeiros 15 minutos serão abertos aos jornalistas.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em Sevilha, sob arbitragem do alemão Felix Brych.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.

