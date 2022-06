Depois de passar o 'cut' com uma segunda volta com 69 pancadas, a juntar a uma volta inaugural no Par do campo, o profissional da Quinta do Lago voltou a não perder nenhuma pancada para o campo, ao assinar um terceiro cartão com 71 'shots'.

Melo Gouveia, de 30 anos, começou muito bem com 'birdie' (uma abaixo) nos buracos 2 e 3, mas assinou 'bogey' (uma acima) no 'green' do 7 e do 9 e fechou o 'front nine' no Par. Um novo 'birdie', no buraco 11, permitiu-lhe concluir a exibição com uma abaixo do Par e um agregado de 212 pancadas, quatro abaixo, figurando no 47.º lugar do 'leaderboard'.

O único torneio do DP World Tour disputado em igualdade de circunstâncias por homens e mulheres, tanto pelo troféu, como pelos 1,8 milhões de euros em prémios monetários, é comandado à partida para a derradeira ronda pela sueca Linn Grant, com um total de 200 pancadas (66+68+66), 16 abaixo do Par.

A duas pancadas de distância está o australiano e anterior líder Jason Scrivener (68+64+70).

