A prova lisboeta, que parte da Ponte 25 de Abril, em Almada e estava inicialmente marcada para 22 de março deste ano, sofreu o terceiro adiamento, depois de ter estado agendada para 06 de setembro de 2020 e 09 de maio de 2021.

"A Meia Maratona de Lisboa é um ícone da cidade de Lisboa, que envolve dezenas de milhares de participantes, incluindo milhares de corredores estrangeiros, e, como tal, tem que ter todas as condições de segurança e saúde pública asseguradas para um evento desta dimensão. Optar por uma prova 'condicionada' seria contra a natureza e o espírito da Meia Maratona de Lisboa, pelo que não tivemos outra alternativa", explicou o presidente do Maratona Clube de Portugal.

Carlos Moia admitiu que esta "é uma decisão muito difícil", concluindo que é a "mais acertada".

A Maratona de Lisboa, cuja meia maratona simultânea começa na Ponte Vasco da Gama, permanece marcada para 17 de outubro de 2021, depois de a edição de 2020 ter sido adiada.

As inscrições já efetuadas para as referidas provas permanecem válidas para estas edições, havendo ainda a possibilidade de optar pelas edições de 2022 ou de transferir o dorsal para outro participante.

A tradicional corrida pelas ruas de Lisboa do Grande Prémio do Natal, que conta com 62 edições disputadas, vai ser convertida numa prova virtual, entre 11 e 13 de dezembro.

O Maratona está a promover uma série de cinco corridas virtuais, desde 30 de outubro e até 29 de novembro, com cinco ou 10 quilómetros, à semelhança do que já tinha feito, entre 22 de maio e 05 de julho, quando organizou sete provas destas.

