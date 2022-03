No primeiro encontro que disputou enquanto líder do 'ranking' mundial, duas semanas depois de ter 'destronado' o sérvio Novak Djokovic, Daniil Medvedev fez valer o favoritismo sobre Tomas Machac (158.º) e venceu o checo em dois 'sets'.

O russo venceu pelos parciais de 6-3 e 6-2, num encontro que durou uma hora e 12 minutos, e apurou-se para a ronda seguinte de Indian Wells, na qual vai defrontar o francês Gael Monfils (28.º), que eliminou o sérvio Filip Krajinovic.

Já Rafael Nadal teve maiores dificuldades para seguir em frente e até 'viu' a eliminação de perto, mas acabou por bater o norte-americano Sebastian Korda, 38.º da hierarquia, em três 'sets', tendo vencido o primeiro parcial por 6-2.

Contudo, Korda respondeu no segundo 'set', vencendo por claros 1-6, e no terceiro parcial chegou a ter uma vantagem de 2-5, mas o maiorquino, recordista de torneios de Grand Slam (21), operou uma recuperação tremenda e revelou-se mais forte no 'tie break', ganhando por 7-6 (7-3).

"Pensei mesmo que ia perder. Tive imensa sorte em passar. Tenho de admitir que preciso de jogar melhor", comentou Nadal, após o encontro.

À procura do quarto título consecutivo esta temporada, após os triunfos no ATP 250 de Melbourne, no Open da Austrália e no torneio de Acapulco, Nadal vai defrontar na terceira ronda de Indian Wells o britânico Daniel Evans, 28.º colocado do 'ranking' mundial.

Na segunda ronda da prova feminina de Indian Wells, surgiu a primeira grande surpresa do torneio, com a bielorrussa Aryna Sabalenka, número três do 'ranking' mundial, a ser eliminada pela italiana Jasmine Paolini em três 'sets'.

Sabalenka, que era a primeira cabeça de série do torneio, face às ausências da australiana Ashleigh Barty, líder mundial, e da checa Barbora Krejcikova, segunda classificada, acabou por ser surpreendida pela 46.ª posicionada da hierarquia em três 'sets' (2-6, 6-3 e 6-3).

Também a japonesa Naomi Osaka, antiga número um mundial e vencedora de quatro títulos do Grand Slam, despediu-se do torneio -- e em lágrimas -, depois de perder para a russa Veronika Kudermetova em dois 'sets', por 6-0 e 6-4.

Assim que o jogo da segunda ronda do torneio começou, Osaka, atual 78.ª colocada no 'ranking' WTA, ouviu um insulto das bancadas e pediu a intervenção do árbitro para que a pessoa fosse retirada. No entanto, apesar de muitos fãs apoiarem o pedido de Osaka, não se conseguiu detetar a pessoa responsável.

No final do jogo, na entrevista feita ainda no campo, Osaca, que teve um ano psicologicamente difícil em 2021, rebentou em lágrimas, conseguindo ainda agradecer aos adeptos que a tinham apoiado durante o jogo e admitiu que o insulto a tinha desestabilizado.

MO (JMC) // MO

Lusa/Fim