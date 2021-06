Finalista do Open da Austrália deste ano e do Open dos Estados Unidos em 2019, Medvedev bateu Paul, 52.º do 'ranking' ATP, por 3-6, 6-1, 6-4 e 6-3, em duas horas e 21 minutos.

Na próxima ronda em Paris, o russo vai defrontar o também norte-americano Reilly Opelka, 35.º da hierarquia.

