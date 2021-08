O médio, de 20 anos, é internacional pelas seleções jovens do Uruguai e chegou a meio da temporada passada ao Famalicão, depois de ter feito toda a sua formação no Fénix, do Uruguai.

De acordo com o Sporting, que não revelou o valor que pagou ao Famalicão pelo médio, Ugarte ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Ugarte é o terceiro reforço dos 'leões' esta temporada, depois das chegadas dos laterais Ricardo Esgaio, ex-Sporting de Braga, e Rúben Vinagre, que foi colega do uruguaio no Famalicão.

