"A minha carreira de futebolista vai terminar após o Euro. Como já disse, o Real Madrid é o meu último clube", afirmou, na rede social Instagram, o jogador, que integra a lista de pré-convocados do selecionador alemão Julian Nagelsmann para a competição continental, que vai decorrer precisamente na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.

Pouco depois da publicação de Kroos, o Real Madrid expressou o seu agradecimento ao médio alemão, que classificou como "uma das grandes lendas" do clube e um "jogador fundamental numa das etapas mais bem-sucedidas" dos seus 122 anos de história.

"Toni Kroos ficará para sempre no coração de todos os madridistas pela excelência do seu futebol e por ser um jogador que deu tudo pela nossa camisola e pelos nossos valores", escreveu o clube no seu site oficial.

Em 10 anos ao serviço do Real Madrid, Kroos disputou 463 jogos, tendo conquistado um total de 22 troféus: quatro ligas dos campeões, cinco mundiais de clubes, quatro supertaças europeias, quatro ligas espanholas, uma Taça do Rei e quatro supertaças de Espanha.

Já esta época, ajudou os 'merengues' a vencerem a Liga espanhola, bem como a atingirem a final da Liga dos Campeões, que será realizada no dia 01 de junho, diante do Borussia Dortmund, no Estádio de Wembley, em Londres.

Toni Kroos, que é o quinto jogador estrangeiro como mais jogos disputados ao serviço do Real Madrid, soma ainda 108 jogos e 17 golos marcados pela seleção alemã.

Além do Real Madrid, o jogador representou, na Alemanha, o Bayer Leverkusen e o Bayern Munique.

