Mbappé quer ter carreira parecida a Cristiano Ronaldo

O futebolista francês Kylian Mbappé, que alinha no Paris Saint-Germain (PSG), afirmou que todos os jogadores da sua geração cresceram com Zinedine Zidane como "ídolo" e defendeu que quer ter uma carreira parecida com a de Cristiano Ronaldo.

