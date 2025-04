O ciclista de 19 anos foi o mais forte no final dos 194,3 quilómetros entre Münchenstein a Friburgo, concluindo a tirada em 04:42.32 horas, à frente do francês Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) e do norte-americano Artem Shmidt (INEOS), respetivamente segundo e terceiro na meta.

Ivo Oliveira foi 14.º na etapa, com o mesmo tempo do vencedor, e desceu a terceiro da geral, após a 'promoção' de Brennan a camisola amarela.

Graças às bonificações conquistadas na meta, o corredor da Visma-Lease a Bike lidera a geral com três segundos de vantagem sobre o compatriota Samuel Watson, que na terça-feira venceu o prólogo, e sobre o gaiense da UAE Emirates.

Numa primeira etapa sem história - Gerben Kuypers (Intermarché-Wanty) e Ben Zwiehoff (Red Bull-BORA-hansgrohe) foram os fugitivos do dia, sendo alcançados a 24 quilómetros da meta -, o interesse da jornada resumiu-se ao sprint final, com o jovem de 19 anos a impor-se com facilidade, para festejar a quarta vitória como profissional.

João Almeida (UAE Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar) chegaram no pelotão, com o quarto classificado do Tour2024 a ser 12.º na geral, a oito segundos de Brennan.

Já Nelson Oliveira subiu a 58.º, a 25 segundos do camisola amarela.

Na quinta-feira, a segunda etapa da Volta à Romandia vai ter início e final em La Grande Béroche e um total de 157 quilómetros, nos quais os ciclistas vão enfrentar três contagens de montanha de segunda categoria e uma de terceira.

AMG // JP

Lusa/Fim