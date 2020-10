O ciclista de 25 anos, o primeiro a ganhar um 'monumento' por uma equipa de fora do WorldTour desde 2013, cumpriu os 243,3 quilómetros entre Antuérpia e Oudenaarde, este ano sem o famoso 'Muur', em 5:43.17 horas, batendo sobre a meta o rival belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), segundo, com o norueguês Alexander Kristoff (UAE Emirates) em terceiro lugar, a oito segundos.

O único português em prova, Rui Oliveira, estreou-se numa prova "favorita", como admitiu hoje nas redes sociais, com um 65.º lugar, a 7.26 minutos do vencedor.

A 'Ronde', uma de cinco clássicas consideradas 'monumento' (além da Milão-Sanremo, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e Volta à Lombardia), prometia um choque entre dois rivais desde os juniores, Van der Poel e Van Aert, e cumpriu: o holandês levou a melhor sobre o belga, somando uma primeira grande vitória numa rivalidade que já vem de outras disciplinas do ciclismo.

Van Der Poel, de resto, 'brilhou' onde o pai, Adrie, já o tinha feito, 34 anos antes, confirmando o favoritismo e ultrapassou tudo, do 'pavé' (uma secção de estrada empedrada, ou com paralelos) às principais dificuldades do dia, para bater um Van Aert, que tinha tido que 'sofrer' para se juntar a ele e a Alaphilippe na frente, já depois de uma queda inofensiva, a mais de 100 quilómetros da meta.

Quanto ao embate do campeão do mundo com uma mota da organização retirou Alaphilippe da luta pela vitória, que foi disputada a dois em frente a um pelotão no qual Kristoff se evidenciou no 'sprint' pelo último lugar do pódio.

Alaphilippe, por seu lado, vai ser submetido a uma cirurgia na segunda-feira devido à fratura no pulso direito, em consequência da queda.

