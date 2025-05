Segundo explica o CD da FPF, o processo instaurado a Matheus Reis e Maxi Araújo está relacionado com "factos ocorridos" durante a final da Taça de Portugal frente ao Benfica, que o Sporting venceu, por 3-1, após prolongamento.

Este processo aos dois futebolistas, segundo detalha o comunicado, surge no "seguimento de participação remetida através do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e participações apresentadas por César Boaventura e pela Benfica SAD".

Um outro processo diz respeito ao mesmo Matheus Reis, bem como Quenda e à Sporting SAD, por "publicações nas redes sociais após o jogo" de domingo, no seguimento de "participação remetida através da Unidade de Integridade e Compliance e participações apresentadas por César Boaventura e pela Sport Lisboa e Benfica SAD".

O CD da FPF refere que os processos foram hoje enviados à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, "ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução".

No dia seguinte ao jogo, o Benfica revelou a intenção de participar disciplinarmente dos futebolistas Matheus Reis e Maxi Araújo, após um lance com Belotti, avançado do Benfica, ocorrido nos instantes finais do tempo regulamentar da final da Taça.

Na participação entretanto efetuada, o Benfica descreveu a jogada em causa e referiu que Maxi Araújo devia merecer no mínimo segundo amarelo ou vermelho direto e salientou que Matheus Reis pontapeou e pisou Belotti, acrescentando que é grave o lance não constar do relatório do árbitro.

Na participação, o Benfica apontou ainda um vídeo que surgiu nas redes sociais do Sporting durante os festejos, entretanto apagado, em que se via jogadores a segurar um cartaz de Matheus Reis e se ouvia alguém exclamar "aqui nós pisa na cabeça".

O defesa do Sporting Matheus Reis já negou que tenha tido a intenção de agredir o avançado do Benfica.

Logo após o final da partida frente ao Sporting, o presidente do Benfica, Rui Costa, e o treinador dos 'encarnados', Bruno Lage, criticaram a atuação da equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho e o videoárbitro Tiago Martins.

O bicampeão nacional em título Sporting conquistou no domingo a Taça de Portugal pela 18.ª vez, ao vencer o Benfica por 3-1, após prolongamento, na final da 85.ª edição da prova, no Estádio Nacional, em Oeiras.

O dinamarquês Conrad Harder, aos 99 minutos, e Francisco Trincão, aos 120+1, deram o triunfo aos 'leões', depois de o sueco Viktor Gyökeres, de penálti, forçar o tempo extra, já aos 90+11, igualando o tento inicial do turco Orkun Kökçü, aos 47.

