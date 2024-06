"Hoje, somos uma seleção mais preparada do que antes da Croácia. O jogo com a Croácia foi fantástico por exigir muito de nós, de uma forma tática e técnica. A Croácia joga como um clube, não há muitas seleções assim. Jogadores com muita experiência, com melhor sincronização do que nos clubes. Não é um caso normal no futebol internacional. O jogo foi perfeito desde o ponto de vista de preparação", afirmou Roberto Martínez.

O selecionador nacional falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de novo treino da seleção nacional, que na terça-feira tem uma particular, o último antes do Europeu, com a Irlanda, em Aveiro.

"Agora é importante olhar para trás e ver os golos sofridos com a Finlândia (4-2). Precisamos de melhorar. Demos dois remates e sofremos dois golos. Faz parte do processo. Precisamos de ter um foco defensivo também. Podemos amanhã (terça-feira) demonstrar que estamos a melhorar isso", disse Martínez, referindo-se ao duelo com os irlandeses, em Aveiro.

O treinador espanhol adiantou que Pepe, Rúben Neves e Cristiano Ronaldo vão todos somar minutos frente à Irlanda, entrando de início ou durante o o jogo, e mostrou-se confiante na capacidade física do capitão da seleção no Euro2024, apesar dos seus 39 anos.

"O Cristiano teve 51 jogos esta época. Não teve problemas, mas acho que os dados a nível de clube não são iguais aos das seleções. Mostrou que pode jogar a cada quatro dias, por isso acho que não haverá problemas. Mas, avaliaremos isso durante o torneio", explicou.

Martínez mostrou-se ainda "muito contente" com a "atitude" e "empenho" de todos jogadores durante o estágio na Cidade do Futebol, assim como com a ambição que têm mostrado em quererem ser titulares no primeiro jogo do Europeu.

"Estou a ver uma seleção a crescer e a preparar um Europeu. Os nossos jogadores estão preparados, estão frescos e querem dar tudo. Isso é uma certeza", concluiu.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45, no Estádio Municipal de Aveiro, e terá arbitragem do inglês Chris Kavanagh.

A comitiva lusa viaja na quinta-feira para a Alemanha, onde vai ficar instalada em Marienfeld.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

