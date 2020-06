"Rápidas melhoras, Rúben Ferreira. Força!", desejou o clube madeirense, na conta oficial na rede social Twitter, ao defesa esquerdo, que se lesionou na perna direita à passagem do minuto 31 do jogo no Estádio do Dragão, disputado na quarta-feira, que os 'azuis e brancos' venceram por 1-0.

De acordo com o boletim clínico do Marítimo, Rúben Ferreira será operado na terça-feira pelo médico do departamento clínico do clube, Horácio Sousa.

O jogador madeirense, de 30 anos, que passou também pelo Vitória de Guimarães e Desportivo de Chaves, participou em 21 partidas esta época, 19 das quais para o campeonato, e apontou um golo.

O próximo jogo do Marítimo está marcado para segunda-feira, no Funchal, diante do Gil Vicente, às 19:00, e marca o arranque da ronda 27 da I Liga.

