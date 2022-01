Mário Costa chegou ao segundo título português consecutivo na vertente, e aproximou-se da dezena de primeiros lugares em Nacionais na carreira, ao triunfar sobre dois colegas de equipas.

Bruno Silva foi segundo classificado, a 1.35 minutos, enquanto Vítor Santos ficou com o bronze, ao cortar a meta a 1.47.

Também na prova feminina a campeã vigente fez valer o favoritismo, com Ana Mafalda Santos a dominar do princípio ao fim para conquistar os Nacionais pelo quarto ano seguido, batendo duas ciclistas da Axpo-FirstBike-Vila do Conde), Joana Monteiro, segunda a 1.49, e Leandra Gomes, terceira a 9.05.

Nos escalões sub-23 e juniores, a equipa do Guilhabreu dominou, com ouros para João Silva (sub-23), Rafael Sousa (juniores masculinos) e Mariana Líbano (juniores femininos).

A temporada de ciclocrosse encerra no próximo fim de semana em Águeda, no distrito de Aveiro, com a última prova da Taça de Portugal.

SIF // AMG

Lusa/Fim