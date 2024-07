Primeira mulher portuguesa a competir nesta prova olímpica, a penafidelense, de 23 anos, concluiu as cinco séries de 25 pratos com 121 acertos, terminando igualada com a australiana Penny Smith e a chinesa Zhang Xinqiu, com as quais vai disputar o desempate, a partir das 13:30 locais (12:30 em Lisboa).

Maria Inês Barros garantiu, pelo menos, o segundo diploma para Portugal (posições entre o quarto e o oitavo), depois de o ciclista Nelson Oliveira ter sido sétimo no contrarrelógio.

