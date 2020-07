O maliano, que apontou o segundo golo do FC Porto, aos 64 minutos, queria bater a grande penalidade que foi assinalada a favor da sua equipa já em período de descontos, mas o escolhido foi o jovem Fábio Vieira.

Marega demonstrou o seu desagrado com a decisão e chegou mesmo a pontapear a bola para longe.

Numa mensagem publicada na rede social Instagram, o avançado pediu desculpa pelo seu comportamento e salientou que, depois do triunfo de hoje, apenas falta uma vitória ao FC Porto para ser campeão.

Com esta vitória, o FC Porto aumenta para nove pontos a diferença para o Benfica, que joga hoje com o Famalicão, e pode sagrar-se já campeão, mas apenas se os 'encarnados' perderem, enquanto o Tondela, que não vence há cinco jogos, está em 15.º, com 30 pontos, três acima da zona de despromoção.

