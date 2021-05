Marcos Freitas, melhor representante luso no ranking mundial, no qual ocupa o 25.º lugar, é um dos cinco atletas masculinos convocados, em conjunto com Tiago Apolónia (58.º), João Monteiro (78.º), João Geraldo (91.º) e Diogo Carvalho (181.º).

No setor feminino, também composto por cinco praticantes, Fu Yu é a mais bem posicionada na hierarquia mundial, no 55.º lugar, à frente de Shao Jieni (63.º), Leila Oliveira (184.º), Rita Fins (722.º) e Inês Matos (776.º), de 16 anos, chamada pela primeira vez à seleção principal.

Os treinadores da equipa portuguesa no Europeu de ténis de mesa, que esteve agendado para o período entre 15 e 20 de setembro de 2020, mas foi adiado devido à pandemia de covid-19, são Kong Guoping, Francisco Santos e Xie Juan.

