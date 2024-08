O médio, de 17 anos, que esta temporada foi titular nos três jogos pela equipa principal 'blaugrana' sob o comando de Hansi Flick, lesionou-se no período de descontos do jogo frente ao Rayo Vallecano, na terça-feira, que terminou com o triunfo dos catalães (2-1).

Os exames médicos realizados ao jovem médio detetaram uma lesão no menisco associada à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, que irá obrigar a uma intervenção cirúrgica em data a anunciar brevemente.

Marc Bernal lesionou-se numa disputa de bola, com contacto, e apesar de apresentar algumas dificuldades manteve-se em campo até ao final do encontro, relativo à terceira jornada da Liga espanhola, que o FC Barcelona lidera isolado, com nove pontos.

APS // MO

Lusa/Fim