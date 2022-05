"O Manchester City pode confirmar que alcançou um princípio de acordo com o Borussia Dortmund, para a transferência do avançado Erling Haaland para o clube a partir de 01 de julho de 2022", refere o clube inglês através do site oficial.

Na mesma nota, os 'citizens' dizem que a "transferência continua sujeita à finalização dos termos de acordo com o jogador".

Já hoje, o treinador do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola tinha admitido existirem conversações entre os dois clubes para a contratação do jogador, mas que estava impedido de comentar o negócio, até à conclusão do mesmo.

A imprensa inglesa tem adiantado que o avançado, de 21 anos, vai assinar um contrato de cinco épocas, com um salário de 25 milhões de euros anuais, e que o Manchester City pagará ao Dormund os 75 milhões de euros da cláusula de rescisão.

RPM // MO

Lusa/Fim